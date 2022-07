Marsiglia Milan, venduti 60mila biglietti per il match: le ultime

Marsiglia Milan, sono attesi circa 60mila spettatori al Velodrome per la gara amichevole tra i francesi e i campioni d’Italia

Il Milan si prepara per la quinta amichevole di questo precampionato. Dopo la vittoria contro il Wolfsberger i rossoneri domenica sfidano il Marsiglia, un avversario ben più probante.

Come riportato da Tuttosport, al Velodrome sono attesi circa 60mila spettatori per un match dal sapore europeo. Non sarà un’atmosfera da amichevole.