HANNO DETTO

Marotta risponde così alle polemiche: «Bastoni ha sbagliato, ma va giustificato. L’Inter non è favorita, abbiamo perso uno scudetto per un episodio così»

1 minuto ago

Marotta, intervenuto all’Assemblea di Lega, ha risposto così alle critiche e le polemiche scoppiate dopo il match tra Inter e Juventus

Intervenuto all’Assemblea di Lega, Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato così delle polemiche scoppiate nella sfida tra Inter e Juventus. Dal fallo di Kalulu alle parole, a fine gara di Chiellini Comolli. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla simulazione di Bastoni ma non solo«Bastoni ha tenuto un comportamento non consono, ma va giustificato: la repressione non fa parte del mio bagaglio. Si può prevenire, ma con un confronto e questo manca. Noto una certa ignoranza regolamentare anche nell’associazione calciatori. Saviano? C’è il dispiacere come uomo: non so neanche chi sia e che ruolo abbia, non voglio dare importanza. Le dichiarazioni saranno prese in considerazione dai nostri avvocati. Chiellini? Salutare è il minimo, è un dirigente giovane e inesperto: non mi permetto di consigliargli. Ci siamo confrontati, non sta a me giudicare. Caos solo quando riguarda l’Inter? La risposta è che l’Inter è stata la più vincente degli ultimi anni. Voglio solo ricordare un piccolo episodio che coincide con Juve-Inter nel 2021. Un rigore a favore della Juve su palese simulazione di Cuadrado concesso da Calvarese: sia arbitro e organi tecnici dissero che si trattava di palese simulazione. E la Juve is qualificò in Champions, portando 60-70 milioni. Punto».

