Inter Juventus, le polemiche comprendono anche i rossoneri. La sfida con il Como diventa fondamentale

Inter Juventus, le polemiche si estendono anche al Milan di Allegri: i rossoneri devono vincere contro il Como

Il Milan di Massimiliano Allegri, nonostante il successo contro il Pisa, mastica amaro. Le speranze di accorciare la classifica sono svanite sabato sera, quando l’Inter di Cristian Chivu ha battuto la Juventus portandosi a +8 sui rossoneri. Secondo il Corriere dello Sport, il clima in casa rossonera è teso: il grave errore dell’arbitro La Penna, che ha espulso Kalulu ignorando la simulazione di Bastoni, è visto come un episodio che ha pesantemente condizionato la corsa al titolo.

Senza quella svista, il Diavolo avrebbe potuto rosicchiare punti preziosi in attesa del recupero di domani contro il Como. Ora la vittoria contro i lariani diventa un obbligo assoluto per evitare che il campionato si chiuda virtualmente prima del derby di marzo.

Inter Juventus e non solo: il caso Rabiot e il doppio peso arbitrale

A rendere ancora più amaro il weekend rossonero è stata la gestione dei cartellini contro il Pisa. Il club di via Aldo Rossi non ha gradito l’espulsione di Adrien Rabiot: il primo giallo è parso eccessivo, mentre il secondo è arrivato per proteste giudicate meno gravi di quelle viste impunite durante il Derby d’Italia. Max Allegri dovrà dunque rinunciare al suo perno di centrocampo proprio nel momento del massimo sforzo per tenere vivo il sogno Scudetto, dovendo fare i conti con una classifica che oggi, con un match in meno, vede ancora i nerazzurri in fuga.