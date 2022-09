Marotta: «Derby? Ecco cosa penso»

Beppe Marotta ha rilasciato una dichiarazione pochi minuti prima dell’inizio del derby tra Milan e Inter: le sue parole

Ai microfoni di DAZN Beppe Marotta parla dell’Inter e del Milan, pochi istanti prima del fischio d’inizio del derby milanese.

«È un match molto importante, si sa che quando si gioca un derby non bisogna mai guardare la classifica, ma il contesto. Derby e poi Bayern? Affronteremo i grandi impegni come sempre, come fanno i grandi club»