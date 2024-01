Ielpo sul Milan: «Girone d’andata di poco sopra alla sufficienza. Sul mercato farei questo»

Mario Ielpo, ex portiere del Milan tra le altre, ha commentato il girone d’andata dei rossoneri e parlato del mercato

Ospite a Tutti Convocati su Radio 24, Mario Ielpo ha dichiarato:

LE PAROLE – «Se il Milan punta ai primi quattro posti il peggio per i rossoneri è passato. Se, invece, si punta a qualcos’altro di più importante in stagione, vedremo. Voto al girone d’andata del Milan? 8 nella prima parte e 5 nella seconda, direi un po’ più del 6. Il problema è che, contestualmente, sei uscito dalla Champions League e questo va messo nel computo totale. Rinforzo a centrocampo per il Milan? I numeri sono un po’ ristretti sia in difesa che a centrocampo. Credo che in attacco non faranno nulla, ma negli altri due settori, forse sì, servirebbe qualche innesto».