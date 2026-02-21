Marinozzi avverte il Milan: «Contro il Parma dovrà evitare di commettere gli errori dell’andata. Mi aspetto questo»

Marinozzi avverte il Milan in vista del match contro il Parma di domani, valido per la 26a giornata di campionato. Le parole del giornalista

In vista della partita di domenica alle ore 18 contro il Parma al San Siro, valida per la 26esima giornata di Serie A, il telecronista Andrea Marinozzi ha espresso la sua opinione su come dovrebbe approcciare la squadra di Massimiliano Allegri l’incontro, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate all’andata.

L’ANALISI DI MARINOZZI – «Non so che Parma sarà, dipende tanto dal Milan. Il Parma deve fare quella partita, deve stare lì compatto e sfruttare le rimesse laterali, i corner, la fisicità di Pellegrino… Dovrà essere bravo Allegri e tutti i suoi ragazzi nel gestire la partita, cosa che non sono riusciti a fare durante i 90 minuti, perché a Parma ci fu un buon inizio e poi le difficoltà con errori individuali che poi hanno permesso al Parma di tornare in partita».

COSA SI ASPETTA DAL MILAN – «Mi aspetto che il Milan faccia questo tipo di partita: cercare di evitare il più possibile di crearsi dei problemi, come è successo all’andata. Conosce la squadra avversaria, le qualità che ha e i difetti che ha: deve sottolineare i difetti e cancellare le qualità».

