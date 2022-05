Marinozzi: «Ibrahimovic? In questo momento è un team manager formidabile»

Andrea Marinozzi, volto di Sky, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e dell’impatto che sta avendo nella corsa scudetto del Milan

Andrea Marinozzi, ospite a Sky, ha parlato in questi termini di Zlatan Ibrahimovic:

«Ibrahimovic dà sempre una immagine positiva. E’ riuscito a far rendere giocatori potenzialmente devastanti come Leao, agendo non tanto da calciatore ma come incredibile uomo-spogliatoio. E’ un incredibile team manager».