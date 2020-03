Mariano Diaz: da sogno di mercato rossonero a certezza blanca

Mariano Diaz è stata a lungo seguito dal Milan, lo scorso anno. Il Real Madrid era ad un passo da cederlo ma poi…

Mariano Diaz è stato il sogno di Milan e Roma nell’ultima sessione di mercato estiva, ritenuto da Zinedine Zidane sicuramente cedibile. Il valore del suo cartellino si aggirava circa a 20 milioni di euro.

La sua cessione pareva ad un passo, se non in Italia, ci sarebbero state ottime possibilità in Inghilterra e in Francia. Ieri, l’ex Lione, però, è stato inserito nella match contro il Barcellona, diventando addirittura protagonista della sfida, segnando il 2-0 decisivo.