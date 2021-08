Marianella: «Il Milan con Giroud può fare il salto di qualità, vi spiego»

Massimo Marianella ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole

«Io credo che il Milan possa fare molto bene. Ha preso un giocatore che è Giroud: è nella seconda parte della sua carriera, ma in Italia può fare 15-20 goal in una stagione; ha confermato due giocatori importantissimi giovani, secondo politica del club, che sono Tomori e Brahim Diaz e non era scontato; credo e temo che siano costretti a perdere un buon giocatore in prospettiva che è Hauge, ma hanno preso un buonissimo portiere, che non sarà mai Donnarumma ma è un buonissimo portiere, hanno un ottimo allenatore, un buon gruppo e una buona società».