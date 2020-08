Marco Giampaolo domani rescinderà il contratto con il Milan

L’ex tecnico rossonero avrebbe trovato l’accordo con il Milan per rescindere il contratto e poter quindi firmare con il Torino

E’ solo questione di tempo e beghe burocratiche, dopodiché Marco Giampaolo sarà ufficialmente il prossimo allenatore del Torino. L’ultimo scoglio rappresenta il contratto che ancora lega per un anno il tecnico ed il Milan ma anche questo aspetto è ormai in via di definizione.

Come riporta infatti gianlucadimarzio.com, Giampaolo dovrebbe essere presente domani in sede a Casa Milan per rescindere consensualmente il contratto in essere a fronte di una buonuscita in favore del tecnico che comunque farà risparmiare un intero anno di emolumenti (e relativi contributi, ndr) alla società rossonera.