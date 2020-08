Marco Giampaolo verso il Torino: prima deve però liberarsi dal Milan

Il tecnico è ancora legato al Milan da un anno di contratto; per poter firmare con il Torino, dovrà prima liberarsi dal club rossonero

Il Torino e Marco Giampaolo sono sempre più vicini, soprattutto dopo l’addio del tecnico Moreno Longo e le dichiarazioni del ds granata Vagnati che ha confermato il proprio gradimento per l’ex tecnico del Milan.

Milan a cui Giampaolo è però ancora legato da un anno di contratto, pertanto, per poter traslocare al Filadelfia, dovrà inevitabilmente rescindere il contratto in essere e non è da escludere che chieda una buonuscita; si attendono sviluppi in queste ore.