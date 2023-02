Marchisio: «La vittoria contro il Tottenham fa molto bene al Milan». La partita di Champions League analizzata dall’ex giocatore

Presente negli studi di Amazon Prime durante la partita di Champions League tra Borussia Dortmund-Chelsea, Claudio Marchisio ha parlato del match del Milan contro il Tottenham.

Ecco le sue parole: «Alcuni giocatori hanno migliorato la performance ma è un Milan ancora in difficoltà. Un Milan che sappiamo bene come abbia nel suo dna ha prestazioni importanti in Champions. Ci sarà tempo per migliorare la qualità del gioco. Una partita che fa molto bene al Milan per la testa e lo spirito del gruppo che ne aveva bisogno»