Marchionni a Juventusnews24: «Sulla lotta Scudetto mi preme dire che c’è una grande favorita». Le ultimissime notizie

Marchionni, ex Juventus, è intervenuto in esclusiva per Juventusnews24. Di seguito le parole sulla lotta scudetto, corsa a cui non prende parte il Milan.

«Credo in questo momento l’Inter abbia le possibilità, la rosa, la mentalità giusta per poter arrivare in fondo non solo al campionato ma anche in altre competizioni. Quindi credo che in questo momento i nerazzurri siano i favoriti, poi è normale che dipenderà anche dalla continuità e da tutte le partite che – da adesso fino alla fine – dovrà fare l’Inter. Già abbiamo visto ieri sera che ha fatto una grandissima partita ma può essere messa in difficoltà, quindi dipenderà se tutti i giocatori riusciranno a mantenere questo ritmo che stanno avendo ora».