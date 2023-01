Marchetti: «Il Milan ha fatto un all-in su De Ketelaere». Le parole del giornalista sul mercato rossonero, belga compreso

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky, ai microfoni di “Tutti convocati” su Radio 24, ha analizzato il mercato del Milan.

Ecco le sue dichiarazioni: «Le parole di Maldini le sottoscrivo, il Milan è riuscito ad essere competitivo intuendo tra i primi un mercato che è completamente cambiato, soprattutto per le grandi. Il Milan ha fatto un all-in su De Ketelaere, ora non sta rendendo per l’investimento fatto, ma il Milan non guarda al breve termine, i giocatori li sanno aspettare e difendono gli investimenti. Anche in Diaz hanno creduto, ora andranno a parlare col Real per tenerselo».