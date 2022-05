Marchetti: «Il Milan ha avuto un grande merito: non si è mai lamentato»

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky, ha elogiato il grande lavoro del Milan durante tutta la stagione: le sue parole

Ospite negli studi di Sky, Luca Marchetti ha parlato così del Milan:

«Sulla carta all’inizio dell’anno non avevamo messo il Milan in pole position. Essere davanti a tutti è un grande merito di Pioli, della società e della comunione d’intenti. Anche nei momenti di difficoltà il Milan non si è mai lamentato e ha sempre avuto fiducia. Probabilmente nella testa del Milan l’Atalanta era l’ostacolo più grande».