Marchegiani su De Ketelaere: «È un giocatore in difficoltà». Le parole dell’ex portiere a Sky Sport

Luca Marchegiani ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex giocatore sul calciatore del Milan:

«De Ketelaere è un giocatore in difficoltà, è giusto che il Milan lo protegga dalle critiche. Durante le prime partite sembrava avesse messo in campo le sue caratteristiche. Non è un caso che Ibrahimovic dica di aspettarlo»