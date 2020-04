Marcello Nicchi: «Il campionato finirà con le regole con cui è iniziato»

Il presidente dell’AIA ha espresso la posizione della classe arbitrale sui regolamenti da adottare alla ripresa della Serie A

La FIFA ha di recente autorizzato le 5 sostituzioni alla ripresa dei campionati e solo in caso per la durata dell’emergenza legata al coronavirus. Il massimo organo mondiale, però, non ha fatto i conti con Marcello Nicchi.

Stando a quanto riportato da SportMediaset, il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri avrebbe infatti dichiarato che per loro il campionato di Serie A riprenderà seguendo il regolamento pre-covid. Dunque, sì al VAR, no ai 5 cambi in Serie A, stando al pensiero del numero 1 dei fischietti.