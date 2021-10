Marcatori Milan: nei rossoneri vige la varietà dei gol. Tanti giocatori diversi sono andati in gol. Ecco chi sono e quale squadra fa meglio

Tema caldo in casa Milan, che fa molto piacere a Pioli e ai tifosi, è la varietà di marcatori da parte della rosa rossonera. Non c’è un vero e proprio trascinatore del gol, perché tutti contribuiscono sotto rete.

Il Milan, difatti, ha segnato con 11 giocatori diversi in questo campionato: Giroud e Leao sono quelli che hanno segnato più (4 reti a testa). Troviamo poi Brahim Diaz con 3, Tonali, Calabria e Zlatan Ibrahimovic a quota 2 ed infine Theo, Maldini, Bennacer, Rebic e Kessié con una rete a testa. Solamente l’Inter conta più marcatori, dodici in tutto, in questa Serie A.