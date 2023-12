Marcandalli Milan, un club di Serie A sfida i rossoneri: le ultime

Marcandalli Milan, un club di Serie A sfida i rossoneri per il difensore in prestito alla Reggiana: le ultime

Non c’è soltanto il Milan su Alessandro Marcandalli, difensore di proprietà del Genoa ma in questa stagione in prestito alla Reggiana.

Come riportato da Nicolò Schira, infatti, sul centrale classe 2002 si sarebbe inserita anche l’Atalanta, pronta a giocare un ruolo da protagonista in questa corsa. I rossoneri sono avvisati.