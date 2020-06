Marca – Milan su Oscar Rodriguez: contatti avviati con l’agente

Marca, il Milan punta Oscar Rodriguez per il prossimo calciomercato: contatti avviati con l’agente del giocatore Rene Ramos

Secondo quanto affermato questa mattina da Marca, il Milan si sarebbe inserito nelle ultime ore nella lunga lista di club interessati al centrocampista del Real Madrid, in prestito al Leganés, Óscar Rodríguez possibile acquisto per il calciomercato estivo.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo, i rossoneri sarebbero nelle ultime ore entrate in contatto con l’agente del giocatore Rene Ramos per sondare le possibilità di un trasferimento in rossonero a settembre. Oltre al Milan su Oscar Rodriguez ci sarebbero anche i club spagnoli Villarreal, Siviglia e Valencia, ma i rossoneri possono vantare con il corridoio preferenziale inaugurato l’anno scorso con Theo Hernandez e proseguito con il forte interesse per Jovic.