Jovic, il Milan ha pronto il piano per acquistarlo: cifre e dettagli

Il Milan è alla ricerca del sostituto ideale di Ibrahimovic e, oltre a Gaich, i rossoneri sarebbero pronti a presentare un’offerta per Jovic

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il Milan vorrebbe sondare un doppio per l’attacco per via del probabile addio di Ibrahimovic al termine della stagione. I nomi in questione per l’attacco rossonero sarebbero quelli di Gaich e Jovic.

Per il serbo il Milan avrebbe già pronta l’offerta di un prestito biennale con diritto o obbligo di riscatto a 40 milioni di euro.