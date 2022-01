Marani: «Il Milan è la squadra che mi entusiasma di più, ecco perché»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole sul Milan del giornalista, a Sky Sport

Le parole sul Milan del giornalista, a Sky Sport:

«Il Milan è la squadra che mi entusiasma di più per coesione e mentalità. Mi piace molto l’unione di Maldini e Massara e il tipo di decisioni che stanno prendendo. Pioli ha grandi meriti nella crescita dei rossoneri e questo si vede nel rendimento di Theo Hernandez e Leao. Il Milan rimane in scia e aspetta il 6 febbraio per il derby che diventerà di grande importanza».