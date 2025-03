Manna Milan, spunta il dettaglio che potrebbe cambiare tutto! C’entra Conte, la ricostruzione

Condividi via email

Manna Milan, Furlani apprezza tantissimo le capacità manageriali dell’attuale DS del Napoli: tandem con Conte nella prossima stagione

Come riferito da TMW, e in particolare dal giornalista Conterio, potrebbe esserci una clamorosa sorpresa in casa Milan relativamente al nuovo DS rossonero.

Manna è ben a conoscenza della stima di Furlani nei suoi confronti. Per quel che sta dimostrando anche in questa stagione, al fianco di caratteri complicatissimi come quello di ADL ma anche di Antonio Conte (a proposito: altro nome che a Paratici piacerebbe…).