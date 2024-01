Mani di Holm, la moviola dei quotidiani dà ragione a Di Bello: «Niente rigore per questo motivo»

Mani di Holm, la moviola dei quotidiani di Milan-Atalanta dà ragione all’arbitro Di Bello e al VAR: non era rigore

La moviola della gara tra Milan e Atalanta della Gazzetta dello Sport dà ragione a Di Bello e al VAR per quanto riguarda la decisione di non concedere il rigore per il tocco di braccio di Holm nel finale.

Il movimento del braccio è stato ritenuto congruo. Rivedendo le immagini qualche dubbio però resta.