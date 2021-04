Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo, Scaroni: «Ecco cos’ha dimostrato»

Secondo quanto riportato dall’Ansa, l’attaccante del Milan Mario Mandzukic ha rinunciato a ricevere la retribuzione del mese di marzo, perché indisponibile in quanto infortunato.

Questo il commento del presidente rossonero Paolo Scaroni: «Un gesto d’eccezione che dimostra l’etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il club avrà così la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per progetti a favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa, in cui lo sport è strumento di inclusione social».