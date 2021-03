Mandzukic può restare anche il prossimo anno. Il Milan non ha scelta

Mandzukic al Milan non ha ancora convinto a causa di alcuni guai fisici. Il problema però riguarda il futuro

Continua a tenere banco a casa Milan l’emergenza attacco che ha colpito la rosa di Stefano Pioli alla vigilia del match contro il Manchester United e ora per la sfida contro la Fiorentina: Ibrahimovic non è al meglio, Rebic è squalificato mentre Rafael Leao e Mandzukic sono fermi ai box. Proprio sul centravanti croato occorre fare un discorso a parte che riguarda però anche il futuro in maglia rossonera.

Mandzukic è arrivato a gennaio a parametro zero, dopo aver terminato anticipatamente l’esperienza in Arabia Saudita, al termine di un periodo di inattività di diversi mesi. Un rischio calcolato (forse male) da Maldini e Massara che hanno visto il proprio acquisto scendere in campo solo 4 volte e per un totale complessivo di 158 minuti. La forma fisica non ottimale, attualmente è fermo a causa alcune noie muscolari, potrebbe dunque relegare Mandzukic al mero ruolo di comparsa per il resto della stagione. Il vero problema riguarda però il contratto di sei mesi sottoscritto dal centravanti croato: all’interno del negoziato tra il suo agente Branchini e il Milan sarebbe stata infatti inserita una clausola di rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di qualificazione in Champions del Milan di Pioli per uno stipendio che si attesterà intorno ai 4 milioni di euro. Mandzukic al Milan da risorsa potrebbe dunque tramutarsi un un’arma a doppio taglio ma tutto dipenderà dall’apporto che il giocatore saprà dare in questo fondamentale finale di stagione.