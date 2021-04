Mandzukic is back: il Milan riaccoglie il croato con un post social FOTO

Mario Mandzukic è nuovamente a disposizione di mister Pioli: ecco il post social del Milan sul rientro dell’attaccante croato

Mario Mandzukic è nuovamente a disposizione di mister Pioli. Dopo lunghe settimane di indisponibilità, il croato oggi ha svolto finalmente l’allenamento in gruppo con il resto dei compagni di squadra e potrebbe essere a disposizione già per il match di sabato contro il Parma. Si tratta di un recupero importante per il Diavolo, che riabbraccia così il suo “secondo gigante”.

Attraverso un bel tweet, il club rossonero ha dato il bentornato all’ex Juventus.