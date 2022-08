Manchester United, Antony: «Mi chiamerà Ten Hag? Non lo so». L’esterno accostato anche al Milan

Le parole di Antony dell’Ajax su un suo possibile passaggio al Manchester United: «Mi sento bene all’Ajax». Milan defilato

Intervistato da NOS dopo la partita di ieri dell’Ajax, Antony ha parlato di un suo possibile passaggio al Manchester United. Di seguito le sue parole.

«Mi chiamerà Ten Hag? Non ne ho idea… deve discuterne con i miei agenti, sono concentrato qui. Quello che verrà verrà, vedremo. Mi sento bene all’Ajax. Do tutto per questo club, ogni minuto… amo questa città e questo club».