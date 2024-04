Malore Ndicka, il comunicato UFFICIALE della Roma sulle condizioni del difensore

Malore Ndicka, c’è il comunicato ufficiale della Roma sulle condizioni del difensore dopo il malore contro l’Udinese

Con un comunicato ufficiale la Roma, prossima avversaria del Milan in Europa League, ha informato sulle condizioni di Ndicka dopo il malore accusato nel corso del secondo tempo contro l’Udinese:

PAROLE – «A seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, Udinese-Roma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forza Evan, siamo tutti con te!».