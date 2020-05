Malika Ayane: «Ho amato Abbiati per lo Scudetto del 2011»

La nota cantante, grande tifosa del Milan, ricorda lo Scudetto 2011 ed in particolare le parate decisive di Abbiati in quella stagione

Nel giorno in cui cade l’anniversario dell’ultimo Scudetto vinto dal Milan, sono in tanti ad aver condiviso un ricordo tra ex calciatori e tifosi illustri come ad esempio la cantante Malika Ayane.

Nel corso della trasmissione #CasaSkySport la Ayane ha ricordato come ha vissuto quello Scudetto: «Ero spesso in tour e quindi dovevo pregare i ristoratori di sintonizzarmi il televisore per seguire le partite. E’ stato un successo stupendo, per un dato periodo credo di aver amato Abbiati…»