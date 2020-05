7 maggio 2011, Allegri riporta lo scudetto a Milano – VIDEO

Il 7 maggio è una data che rievoca dolci ricordi nei tifosi milanisti. L’ultimo scudetto arrivò proprio in quel giorno del 2011, quando il pareggio a reti bianche a Roma portò il 18esimo campionato in casa rossonera. Il Milan ha celebrato quel trofeo di Allegri e Ibrahimovic con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale:

🗓️ #OnThisDay in 2011

A nil-nil draw to add a new trophy to our cabinet! 🏆🇮🇹

Uno 0-0 che sa di SCUDETTO! 🏆🇮🇹

Voi come avete festeggiato?

Sponsored by @skrill. Make your money move.#SempreMilan pic.twitter.com/SRRt3FtIyY

— AC Milan (@acmilan) May 7, 2020