Maldini risponde a Theo Hernandez, il messaggio social diventa virale: FOTO. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Ciò che molti temevano è accaduto: Theo Hernández ha detto addio al Milan. E con lui, anche un pezzo del cuore rossonero se n’è andato. Il terzino francese, con un post commovente sui social, ha salutato i tifosi, i compagni e il club che lo ha lanciato nell’élite del calcio mondiale. Un addio che ha scosso profondamente l’ambiente milanista, ma che ha anche riacceso la fiamma della gratitudine e dell’affetto per un giocatore che ha dato tutto per la maglia.

Tra i tantissimi messaggi di saluto e ringraziamento, uno in particolare ha catturato l’attenzione e commosso i cuori dei tifosi: quello di Paolo Maldini. L’ex direttore tecnico del Milan, l’uomo che ha fortemente voluto Theo in rossonero e che lo ha sempre difeso e sostenuto, ha risposto al post del francese con parole cariche di affetto e rimpianto: “Grande Theo ci mancherai, ti voglio bene“.

Un messaggio breve ma potentissimo, che racchiude in sé il profondo legame che si è creato tra i due. Maldini, con la sua inconfondibile eleganza e sobrietà, ha espresso non solo il rammarico per la partenza di un giocatore fondamentale, ma anche un affetto paterno che va oltre il semplice rapporto professionale. Le sue parole risuonano come un’eco delle tante battaglie vinte insieme, dei successi conquistati e del rapporto speciale che si è costruito in questi anni. “Ci mancherai” è il lamento di un club e di una tifoseria che perdono un pilastro, un trascinatore, un simbolo. “Ti voglio bene” è la conferma di un legame umano, sincero e profondo, che testimonia la stima e l’ammirazione reciproca. L’addio di Theo, pur doloroso, è anche l’ennesima dimostrazione di quanto la figura di Maldini sia stata centrale nella crescita di tanti talenti rossoneri, capaci di creare legami indissolubili che vanno oltre la semplice appartenenza a una squadra.