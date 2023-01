Paolo Maldini ai microfoni di SportMediaset parla della possibilità dell’acquisto di un nuovo portiere. Le sue dichiarazioni

ACQUISTO IN PORTA – «No, abbiamo fiducia in Tatarusanu che ha giocato ottime partite, abbiamo Mirante e abbiamo preso Vazquez. Non c’è nessun’altra operazione in vista.»

L’INTERVISTA INTEGRALE