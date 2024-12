Maldini Milan, il club lo invita alla festa del 125°anniversario: cosa filtra. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Come riportato da Longo il Milan avrebbe invitato Paolo Maldini per la festa dedicata ai 125 anni della storia del club. Questo grande evento si festeggerà in occasione del match di campionato Milan-Genoa, in programma il 15 dicembre. Ora resta da vedere se l’ex capitano rossonero accetterà o meno.

L’ANNUNCIO– «125 anniversario Milan, festa 15 dicembre con il Genoa: presenti i tre olandesi, invitato anche Paolo Maldini (secondo quanto raccontatoci da fonti vicine al club)».