Maldini Milan: il gol di Daniel come quello di Paolo

Maldini Milan: Daniel ha segnato il suo primo gol in Serie A nella stessa circostanza di suo papà Paolo. Ecco come

In queste ore non si parla d’altro: Daniel Maldini ha segnato il suo primo gol con la maglia del Milan. Tra le tanti lodi e i corsi e ricorsi storici che si stanno intrecciando con papà Paolo e nonno Cesare, è spuntata una statistica piuttosto curiosa.

Come sottolinea Tuttosport, infatti, Daniel ha segnato il suo primo gol in Serie A in trasferta, proprio come suo papà. Maldini Milan, dunque, una storia infinita che si arricchisce ogni volta di nuovi capitoli.