Maldini Milan, Adani difende l’ex DT rossonero: «Aveva detto una cosa precisa e aveva ragione. Vi spiego»

Maldini Milan, Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha ricordato le parole dell’ex DT rossonero dopo la semifinale contro l’Inter in Champions League

Intervenuto a Viva El Futbol, Daniele Adani ha parlato così di Maldini:

PAROLE – «Me la ricordo l’intervista, dopo la semifinale contro l’Inter: Maldini disse così perché ci aveva visto lungo. Maldini aveva evidenziato, a suo modo, in maniera impeccabile, sobria ma decisa, dove stava andando il Milan. E ti dice: dato che io ci metto la faccia, perché ci vado davanti alle telecamere a parlare, ti dico ‘È tempo di intervenire, bisogna costruire. Prendiamo atto di chi siamo ma anche dove vogliamo arrivare. Lui questo ti ha detto. Esattamente ciò che, per non stare dietro alla guida dell’antico totem che parla e non sbaglia, per cui lo hanno mandato via. Lo hanno spodestato, in maniera anche vigliacca».