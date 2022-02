Maldini: «Ibrahimovic non sarà mai un peso per il Milan. Grande rapporto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Paolo Maldini a DAZN prima di Inter-Milan.

ANSIA DERBY – «La vivevo in maniera angosciante all’inizio, poi meno. L’esperienza ti fa affrontare questa partita diversamente. Ho vinto e perso, riti scaramantici non ce ne sono».

TREQUARTISTI – «Abbiamo avuto un calo fisico in alcuni giocatori, l’assenza di Rebic per due mesi. Kessie dà molto equilibrio, gol e inserimenti. L’allenatore fa la formazione pensando anche ai cambi a partita in corso».

IBRAHIMOVIC – «Con Zlatan c’è un discorso aperto. È uno indipendente, sa qual è la sua soluzione e il suo possibile accordo. In questo momento la sua idea è quella di continuare, anche se gli infortuni lo stanno limitando. Ma sono discorsi molto aperti, con lui abbiamo un rapporto molto bello. Per noi non sarà mai un peso».