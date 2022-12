Maldini: «Giroud e Theo in finale al Mondiale? Siamo orgogliosi»

Intervistato da Milan Tv, Paolo Maldini ha parlato del ritiro del Milan a Dubai e non solo. Ecco le sue parole

«Ho sentito solamente Rafa (Leao, ndr) ma gli altri non li ho sentiti , non essendo a conoscenza delle loro abitudini e dei loro programmi. Lascio che si godano questo momento incredibile, il Mondiale è un evento veramente fantastico per un calciatore professionista. Olivier e Theo sono stati protagonisti sin dall’inizio, l’hanno dimostrato. Devo dire che c’è dell’orgoglio da parte nostra nel vederli titolari avendo raggiunto la finale di un Mondiale»