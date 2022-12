Intervistato da Milan Tv, Paolo Maldini ha parlato del ritiro del Milan a Dubai e non solo. Ecco le sue parole

IL MONDIALE DEI ROSSONERI – «Ho sentito solamente Rafa (Leao, ndr) ma gli altri non li ho sentiti , non essendo a conoscenza delle loro abitudini e dei loro programmi. Lascio che si godano questo momento incredibile, il Mondiale è un evento veramente fantastico per un calciatore professionista. Poi dopo ci rivedremo qua quando sarà l’ora di rivederci. Rafa ha fatto comunque la sua parte, due gol in un Mondiale non sono poca cosa. Ha giocato purtroppo poco, credo che per lui sia stata comunque un’esperienza bella e di alto livello»