Rinnovo partnership Emirates Milan, Maldini: «Siamo contenti»

Intervistato da Milan Tv, Paolo Maldini ha parlato del ritiro del Milan a Dubai e non solo. Ecco le sue parole.

L’ACCORDO CON EMIRATES – «L’aspetto economico del business calcio è fondamentale per essere competitivi, questa ormai è un’equazione che porta alcune squadre ad essere protagoniste quasi matematicamente con determinati ricavi. Per essere protagonisti dobbiamo avere dei ricavi da protagonisti. Tra l’altro Emirates è il nostro sponsor ormai da 15 anni e credo che siano abituati a questo tipo di collaborazione e quindi noi siamo veramente molto contenti, di essere qui innanzitutto ma poi di aver rinnovato ancora per qualche anno».