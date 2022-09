Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato a margine della presentazione del torneo ‘La Passione di Yara’

«La mia sensazione è che tutte le squadre si siano rafforzate, alcune più di altre, ma il livello tecnico è salito. Ora non so se il miglioramento sia sufficiente per compensare il gap nei risultati nelle coppe europee. Speriamo che anche se alcune operazioni sono dei pagherò siano state scelte corrette perché i bilanci delle società, salvo qualcuno, non si possono permettere chissà quali errori»