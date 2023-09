Maignan titolare in Cagliari-Milan? Oggi il confronto con Pioli per decidere il da farsi in vista di questa trasferta. NOVITÀ

Sky Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Mike Maignan, che nell’allenamento di stamattina del Milan ha lavorato con il resto del gruppo.

Il portiere va gestito bene visti i tanti impegni. Oggi ci sarà un confronto tra Maignan e Pioli in cui si deciderà se rischiarlo per il Cagliari o farlo rientrare con più calma contro la Lazio. In questo secondo caso è già pronto Sportiello.