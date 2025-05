Maignan, il rinnovo con il Milan è in stand by: nel frattempo il club fissa il prezzo

Maignan, il rinnovo del portiere francese sembrerebbe in fase di stallo! Nel frattempo la società rossonera avrebbe effettuato il prezzo

La trattativa del rinnovo di Mike Maignan con il Milan sembrerebbe in una fase di stallo, in attesa di capire se la situazione sarà risolvibile, il club avrebbe già ipotizzato una cifra utile per poterlo cedere in fase di calciomercato.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, per cedere il portiere francese la società rossonera chiede circa 20 milioni di euro.