Maignan Milan, problemi sul rinnovo? Il francese potrebbe lasciare a zero: le ultime

Calciomercato Milan, Mike Maignan, indispettito dallo stallo sul rinnovo del contratto, avrebbe minacciato l’addio a zero nel 2026

Secondo quanto riportato da Repubblica, il futuro di Mike Maignan nel calciomercato Milan potrebbe essere a rischio a causa della situazione contrattuale del portiere rossonero. Il contratto di Maignan scade nel 2026, ma le trattative per il rinnovo sembrano essere ferme da mesi.

La situazione potrebbe aver portato Maignan a spazientirsi, al punto da pensare di restare un anno e poi andare via a parametro zero. Tuttavia, il Milan non sembra essere disposto ad assecondare questa eventualità e potrebbe aver deciso di mettere Maignan sul mercato.

La possibilità di perdere Maignan a parametro zero potrebbe essere considerata dal Milan come un’opzione inaccettabile, da qui la decisione di cercare di cederlo già adesso per ottenere un ritorno economico dalla sua cessione. La situazione sembra essere critica e potrebbe avere importanti ripercussioni sul calciomercato Milan della prossima estate.