Maignan nel mirino del Real Madrid per sostituire Courtois? Cosa filtra: le ultime notizie sul portiere francese

Nella giornata di ieri Thibaut Courtois ha subito un grave infortunio al ginocchio che lo costringerà a restare fuori per tutta la stagione. Il Real Madrid, per questo motivo, è tornato sul mercato alla ricerca del sostituto.

Comer riportato da Tuttosport i Blancos difficilmente busseranno alla porta del Milan per Maignan: il francese non si muoverà da Milano in questa sessione e probabilmente nemmeno nelle prossime, dal momento che i rossoneri starebbero pensando al rinnovo del suo contratto.