Maignan Milan, l’addio diventa possibile? I rossoneri aprono alla cessione, sirene dalla Premier

Maignan Milan, anche il portiere potrebbe salutare il club rossonero durante l’estate: primi contatti con il Chelsea per il francese

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul suo profilo di X, il Chelsea sarebbe interessato a ingaggiare Mike Maignan, portiere francese del Milan.

Ci sarebbero già stati i primi contatti tra il club inglese e il calciomercato Milan per valutare la possibilità di acquistare il portiere. Maignan ha un contratto in scadenza nel 2026 e il Milan non sembra essere riuscito a trovare un accordo per il rinnovo, il che potrebbe rendere più facile la trattativa per il Chelsea.