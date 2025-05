Maignan Milan, presto l’incontro con Tare e Furlani: i rossoneri hanno le idee chiare, i tifosi sperano

Maignan Milan, presto Tare e Furlani incontreranno il portiere per cercare di arrivare alla fumata bianca sul rinnovo del contratto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro di Mike Maignan, attualmente in scadenza di contratto a giugno del 2026. I rossoneri vogliono ripartire da lui nella prossima stagione e quindi lo incontreranno per cercare di arrivare alla fumata bianca sul contratto.

Il Milan ha da tempo messo sul piatto un prolungamento fino al 2028 (con opzione per il 2029) a 4 milioni di euro a stagione più bonus legati alla qualificazione alla prossima Champions League.