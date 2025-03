Maignan, critica al portiere del Milan: «Non è più Magic, ma...»

Maignan è stato punzecchiato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello. A suo avviso non è più ‘Magic’, ma ha alcuni punti di forza

Mike Maignan è al centro di tante discussioni in questo periodo, c’è un accordo per il rinnovo con il Milan, ma per l’ufficialità il club vuole avere più risposte sul campo. Qualora non dovessero arrivare garanzie potrebbe essere ceduto nel prossimo mercato. Sul portiere francese si è espresso così Michele Criscitiello:

LE PAROLE – «Maignan non è più Magic Mike, però ti dà delle rassicurazioni importanti e allo stesso tempo non dà fastidio allo spogliatoio: ci mette sempre anima e cuore»