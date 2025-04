Maignan Milan, c’è l’aneddoto che dà speranza a tutto l’ambiente rossonero: spunta la confidenza del portiere

Condividi via email

Maignan Milan, il portiere francese ha confidato a chi gli sta vicino di voler tornare subito in campo per mettersi alle spalle lo sconto di Udine

Interessante retroscena svelato dal Corriere della Sera in casa Milan sulle condizioni di Mike Maignan dopo il duro scontro subito con Alex Jimenez contro l’Udinese.

A chi gli sta vicino ha detto che ha grande voglia di tornare subito in campo per lasciarsi definitivamente alla spella la complicata notte di Udine. La sua presenza tra i pali della porta milanista domenica prossima a San Siro contro l’Atalanta non è a rischio.