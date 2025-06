Maignan Chelsea, la situazione spiegata da Fabrizio Romano: le parole

Maignan Chelsea, Fabrizio Romano fa il punto della situazione legata al portiere francese

Fabrizio Romano sul suo canale YouTube è tornato a parlare di Mike Maignan. Il portiere del Milan è stato corteggiato a lungo dal Chelsea nei primi giorni di giugno.

LE PAROLE – «L’operazione è saltata prima del Mondiale per Club. Il discorso Mike Maignan per il Chelsea è al momento congelato, il club non ha ripreso alcun discorso con il Milan per il francese. Si è fermato a quell’offerta da 15 milioni rifiutata dal Milan. Il Chelsea sta comunque valutando di prendere un portiere che sia Maignan o un altro».